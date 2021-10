Disastro Orsato, due gli errori dell'arbitro: la moviola di Juve-Roma

18-10-2021 08:32

Si rischia un nuovo caso Pjanic? Sicuramente no, perché non si tratta di una partita scudetto ma sicuramente resterà a lungo attaccata a Daniele Orsato l’etichetta di arbitro che sbaglia a favore della Juventus anche stavolta. La decisione del fischietto veneto in occasione del rigore concesso alla Roma è stata oggetto delle discussioni dei tifosi e dell’analisi dei moviolisti è il verdetto è unanime. Orsato ha sbagliato danneggiando i giallorossi.

Il dialogo Orsato-Cristante amplifica la bufera

A peggiorare le cose anche il dialogo colto dalle telecamere con Orsato che spiega a Cristante: “Il portiere esce, fa fallo, c’è rigore, nessun fuorigioco, io fischio, si fermano e la palla finisce in rete: e se non fischio? Il vantaggio su rigore non si dà mai, quindi è calcio di rigore. Adesso dai la colpa a me perché avete sbagliato il rigore?”.

Cesari spiega che Orsato doveva dare il vantaggio

Una replica, quella di Orsato, che non è piaciuta a Cesari, il quale ha ricordato che, da regolamento, “il vantaggio non deve essere applicato in situazioni concernenti un grave fallo di gioco, una condotta violenta o un’infrazione che comporta una seconda ammonizione, a meno che non ci sia una chiara opportunità di segnare una rete. E in questo caso c’era. Le parole di Orsato, insomma, sono state inopportune”.

Anche Marelli boccia Orsato

A Dazn poi è stato Luca Marelli a condannare l’operato di Orsato. Dice l’ex arbitro comasco: “È una situazione molto complessa, che merita approfondimenti. Il primo problema è un errore di Orsato, che è stato precipitoso. Se avesse lasciato proseguire l’azione, sarebbe arrivato il gol. Ha fischiato prima del tocco di Abraham, motivo per cui non si poteva tornare indietro.

L’assistente Bindoni ha segnalato un fuorigioco di Mkhitaryan, ma il tocco non è di Abraham ma di Danilo, che lo rimette in gioco. C’è da sottolineare l’errore di Orsato, che doveva aspettare un attimo e concedere il vantaggio, e poi l’errore del guardalinee che sbandiera un fuorigioco che non c’è”.

Il rigore della Roma andava ripetuto

L’aggravante è che il rigore calciato da Veretout e parato da Szczesny andava ripetuto. Orsato sembra aver commesso un chiave errore non facendo ripetere la battuta del francese per l’ingresso in area anticipato da parte di Chiellini, poi decisivo nell’opposizione a Mancini.

Per Pistocchi è un errore tecnico di Orsato

Infine il giornalista Maurizio Pistocchi scrive su Twitter: “Clamoroso errore tecnico di Orsato, tre anni dopo il caso-Pjanic: ferma l’azione per fischiare il fallo da rigore di Szczesny su Mkhitarian, invece di concedere il vantaggio a Abraham che segna. Al tempo del Var, che consente di rimediare a un errore, INCREDIBILE”.

