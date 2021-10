Roma, tifosi infuriati: “Con la Juventus è sempre la stessa storia”

17-10-2021 23:00

Una buona Roma cade a Torino contro una Juve certamente non brillantissima e si mangia le mani. I giallorossi, sconfitti da un gol di Kean, recriminano per un rigore sbagliato da Veretout ma soprattutto per la decisione di Orsato di non convalidare la rete realizzata da Abraham subito dopo il fallo di Szczesny su Mkhitaryan. Una scelta contestatissima dai tifosi giallorossi che hanno invaso i social con commenti di protesta all’indirizzo di un arbitraggio che – a loro parere – ha condannato la Roma a una sconfitta totalmente immeritata.

Roma, 45′ di rimpianti e proteste contro Orsato

La Roma versione Torino sembra in palla, insidiosa, sul pezzo sin dai primi minuti. E i tifosi sui social sono subito in clima partita: “Daje che li stiamo a mette sotto!” scrive un fan gasato dall’ottima partenza. Ma la Juve di Allegri è cinica e alla prima occasione colpisce con Kean, con relativa doccia gelata sugli entusiasmi dei romanisti: “Te pareva, sempre cross da casa der diavolo ei nostri si fanno inc*****”, oppure: “Ogni mezzo tiro un gol, assurdo”. Quando Zaniolo è costretto a uscire per infortunio, le maledizioni verso la dea bendata crescono esponenzialmente. C’è chi scrive: “La fortuna ci corre proprio dietro a noi”. Qualcuno aggiunge: “Con la Juve è sempre così… noi giochiamo e loro segnano”. Poi Veretout si fa parare da Szczesny il rigore del possibile 1 a 1 e sui social cala una cappa nera di pessimismo: “Sto stadio di me*** è di un maledetto che non so chiarire”. Ma sono molte anche le critiche all’arbitro Orsato, che nell’azione del penalty (per fallo di Szczesny su Mkhitaryan) non ha considerato il successivo gol di Abraham: “Perché ha dato rigore e non ha convalidato la rete? Mai vista una roba simile, con la Juve è sempre la stessa storia”. E ancora: “La prima volta che vedo un gol annullato per dare un rigore. Ladri maledetti”.

Nella ripresa la rimonta non arriva

Anche la ripresa si apre nel segno della rabbia, soprattutto quando inizia a circolare la notizia che l’infortunio a Zaniolo potrebbe essere più serio del previsto: “Ci mancava solo questa, la sfiga ci perseguita”. Intanto, la Roma a testa bassa prova a mettere sotto una Juve più interessata a difendersi che ad attaccare: “Non ci sono per niente superiori, farebbe male perdere questa partita”. Ma la difesa bianconera tiene e i tifosi romanisti iniziare a mugugnare: “Loro sono l’anticalcio ma noi ci mettiamo del nostro”. O anche: “Mourinho, ma noi cambi no?”. Il tecnico giallorosso alla fine i cambi li fa, ma non bastano a riacciuffare una gara che vede sconfitta la Roma tra mille rimpianti: “La peggiore Juve degli ultimi 20 anni e perdiamo” scrive un tifoso a fine partita. Mentre un altro ancora ripensa al fischio dell’arbitro Orsato: “ Comunque tutto già visto, è sempre la stessa storia. Ormai c’ho il Gaviscon sempre a portata di mano quando ce stanno ste partite del caz**, maledizione”.

