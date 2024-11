Djokovic lancia l’avvertimento a Sinner e Alcaraz: “Ho grandi motivazioni. Ecco perché ho scelto Murray come allenatore”

Novak Djokovic fa capolino nel box Ferrari in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Losail in Qatar e rivela il motivo della scelta dello scozzese come prossimo allenatore: “Punto a vincere ancora slam”

Se il finale di questa stagione ha lasciato pensare a qualcuno che Novak Djokovic fosse al capolinea, meglio cambiare idea. Il messaggio arriva forte e chiaro proprio dal campione serbo che nel corso di un’intervista con Sky Sport ha confessato le sue ambizioni in vista della prossima stagione e soprattutto i motivi che lo hanno portato a scegliere Andy Murray come prossimo allenatore.

La rivelazione di Djokovic

Non è un segreto che la stagione 2024 sia stata decisamente particolare per Novak Djokovic che ha perso diverse posizioni in classifiche e che soprattutto ha deciso di rinunciare a molti eventi. Tutti gli obiettivi erano puntati sulle Olimpiadi di Parigi dove è arrivata la medaglia d’oro tanto attesa ma ora è il momento di ricominciare: “Ho pensato molto alla prossima stagione nel corso degli ultimi due mesi e di cosa avessi bisogno in questo momento della mia carriera dopo che ho smesso con Goran Ivanisevic, con cui ho avuto molto successo. Ho deciso di prendermi sei mesi per pensare bene al tipo di allenatore di cui avevo bisogno, mi serviva il profilo giusto. Abbiamo fatto una lista di nome e ho capito che mi serviva una persona che ha vissuto le mie stesse esperienze, possibilmente uno che era stato numero 1 e che ha vinto degli slam”.

La scelta Andy Murray

La scelta alla fine è stata quella più sorprendente di tutte: Andy Murray. “Stavamo pensando a diverse persone quando abbiamo cominciato a discutere della possibilità di Andy Murray. Così ho deciso di fargli una telefonata e vedere quello che sarebbe successo. All’inizio l’ho preso un po’ alla sprovvista perché non se lo aspettava ma siamo riusciti a entrare in connessione molto presto e dopo qualche giorno ha accettato. Non potrei essere più entusiasta perché questa collaborazione è una sorpresa anche per me e credo che sia entusiasmante anche per il tennis. Lui è stato uno dei miei più grandi rivali, abbiamo la stessa età e non vedo l’ora di scendere in campo e preparare la prossima stagione”.

L’avvertimento a Sinner e Alcaraz

Le parole di Novak Djokovic sembrano anche un avvertimento ai due “leader” del momento: Sinner e Alcaraz si sono divisi equamente gli Slam nel corso di questa stagiona ma Nole non ha nessuna intenzione di lasciare campo libero: “Io sono ancora molto determinato, il mio fisico sta bene e ho la motivazione di vincere ancora degli slam, fare la storia del nostro sport. Questo è l motivo per cui ho chiesto ad Andy di lavorare con me, ho ancora in mente dei programmi importanti fino a quando riuscirò. Non ho ancora in mente nessuna data o momento in cui mi ritirerò. Continuerò ad andare fino a quando sarò uno dei favoriti per vincere i titoli più importanti nel mondo del tennis”.