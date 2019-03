Dodici squalificati in serie B.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

PASCIUTI Lorenzo (Carpi): per comportamento non regolamentare in campo (Settima sanzione); per avere, al 24° del secondo tempo, all'atto della notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KRESIC Anton (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

LEE Seungwod (Hellas Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

VOLTA Massimo (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MENDES Murilo Otavio (Livorno): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADDAE Bright (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

FALASCO Nicola (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JALLOW Lamin (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARRONE Luca (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NINKOVIC Nikola (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

OKEREKE Chidozie David (Spezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

TONUCCI Denis (Foggia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SPORTAL.IT | 19-03-2019 15:15