Dodò spaventa la Fiorentina: malore a casa e ricovero in ospedale. Il d.g. Ferrari si sfoga, ma la battuta è un autogol

L’esterno è stato male nella notte e si è recato al Santa Maria Nuova per controlli: si sospetta un’appendicite. Nel commento del dirigente un’allusione poco elegante a Bove e Kean

Paura per Dodò in casa Fiorentina: l’esterno brasiliano ha accusato un malore nella notte, mentre si trovava a casa, ed è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. Il d.g. dei viola Ferrari s’è sfogato in tv sulla vicenda con una battuta poco elegante.

Fiorentina, Dodò in ospedale per un malore

Spavento in casa Fiorentina per Dodò, esterno brasiliano che nella notte ha accusato un malore mentre si trovava a casa sua a Firenze. Il giocatore si è recato nell’ospedale di Santa Maria Nuova, nel centro del capoluogo toscano, per effettuare alcuni controlli: attualmente è ancora ricoverato, si sospetta che a causare il malore sia stata un’appendicite. I medici stanno valutando la possibilità di operare il brasiliano, che potrebbe dunque saltare la prossima partita dei viola contro l’Empoli.

Fiorentina, il d.s. Ferrari su Kean

Della vicenda di Dodò ha parlato il d.g. della Fiorentina Alessandro Ferrari, intervistato da Sky Sport. Il dirigente della Viola ha prima parlato della “fuga” di Moise Kean a Parigi, dovuta ad un’emergenza familiare: “Queste situazioni le abbiamo sempre affrontate come una famiglia – ha dichiarato il dirigente ribadendo la massima vicinanza della Fiorentina a Kean – , se un ragazzo ha problemi con le persone care cerchiamo di aiutarlo. Appena possibile rientrerà, gli mandiamo un abbraccio e lo stiamo aspettando”.

Fiorentina, la battuta di Ferrari su Dodò

Interrogato sul malore di Dodò, però, Ferrari è scivolato su una battuta infelice. “Quest’anno non ci stiamo facendo mancare nulla”, ha dichiarato il d.g. della Fiorentina, alludendo evidentemente ad un collegamento tra il caso Dodò alla questione Kean e soprattutto all’attacco cardiaco accusato in campo da Edoardo Bove, una vera e propria tragedia sfiorata, se si considera che il centrocampista è poi stato oggetto di un’intervento di cardiochirurgia e che oggi non può giocare a calcio. “Per Dodò potrebbe trattarsi di appendicite, ma anche di altro”, ha poi spiegato Ferrari.

La storia di Dodò su Instagram

Lo stesso Dodò si è fatto vivo sui social, senza specificare però cosa gli sia accaduto e come stia in questo momento. Tra le storie sul profilo Instagram del giocatore è apparsa una frase in portoghese, tratta dalla Bibbia: “I buoni attraversano molte afflizioni, ma il Signore li libera da tutte”. Ora si attende che Dodò aggiorni i tifosi sul suo stato di salute.