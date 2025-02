Doha, Medvedev si ritira e non saluta Auger-Aliassime: ecco perché non gli ha stretto la mano

Il calvario del russo continua: vittima di un'intossicazione alimentare. E il canadese rivela: "Ha detto all'arbitro che non mi avrebbe stretto la mano perché la mano".

Il calvario di Daniil Medvedev continua. Il russo è ripiombato nel baratro a Doha, dopo un paio di prestazioni che sembravano averlo riportato ai suoi standard più alti. L’avventura del russo nell’ATP 500 qatariota si è infatti conclusa ai quarti di finale, con un malinconico ritiro dopo un set perso 6-3. Il russo stava giocando contro Felix Auger-Aliassime, quando ha improvvisamente deciso di porre fine alla sua partita. E, particolare curioso, non l’ha neppure salutato.

ATP 500 Doha, Medvedev si ritira nei quarti

Lo Zar, testa di serie numero 4 del torneo, subito dopo la conclusione del primo set si è rivolto all’arbitro e poi ha rivolto qualche parolina da lontano ad Auger-Aliassime. Quindi ha preso la via degli spogliatoi, lasciando di stucco il pubblico sugli spalti. E il primo a stupirsi è stato proprio il canadese che, ironia della sorte, già nel turno precedente aveva beneficiato di un ritiro, quello di Hamad Medjedovic. Superato il primo turno per il rotto della cuffia (vittoria al tie-break del terzo set su Quentin Halys, dopo aver perso il primo), il canadese ha dunque raggiunto la semifinale vincendo…un solo set in due partite.

Auger Aliassime avanti grazie…ai ritiri altrui

Al termine della gara, davanti ai microfoni, lo stesso Auger-Aliassime ha spiegato quanto accaduto in campo. “Avevo la sensazione che stesse giocando normalmente, poi ho sentito Daniil dire all’arbitro che non mi avrebbe stretto la mano perché era malato, non voleva contagiarmi”, la clamorosa rivelazione del canadese. “Speriamo che non sia niente di serio, sono rimasto sorpreso da questa sua uscita di scena”. In effetti anche in campo Auger-Aliassime non aveva nascosto il suo stato d’animo. A un certo punto si è anche rivolto verso il suo angolo sorridendo e allungando le mani, quasi a volersi giustificare.

Lo Zar e il ritiro: “Intossicazione alimentare”

Anche Medvedev poi ha avuto modo di parlare in sala stampa e di raccontare il motivo della sua uscita anticipata dal campo. “Purtroppo ho avuto un’intossicazione alimentare“, ha sottolineato il russo che nei turni precedenti aveva piegato a fatica Karen Khachanov in tre set per poi dominare l’ottavo di finale contro Zizou Bergs. “Sono molto deluso, non immaginavo di concludere la mia corsa qui a Doha in questo modo“, ha aggiunto Medvedev. “Mi sembrava di aver giocato bene e che fossi in grado di poter dire la mia. Non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo, spiace per come sia finita stavolta“.