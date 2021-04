Domizzi è il nuovo tecnico del Pordenone

Maurizio Domizzi ha preso il posto di Attilio Tesser sulla panchina del Pordenone, dopo l’esonero dello storico tecnico della promozione in B, seguito alla sconfitta in campionato contro il Brescia per 4-1.

Queste le parole del presidente dei neroverdi Mauro Lovisa: “Domizzi può dare alla squadra la scossa che tutti noi attendiamo. Per leadership ed esperienza di campo, temperamento e competenze che abbiamo apprezzato in questi mesi con la nostra Primavera. Per preparare al meglio la fondamentale gara di lunedì, conoscere il nuovo staff e ritrovare il giusto spirito la squadra andrà in ritiro già da stasera”. Domizzi sarà coadiuvato da Andrea Toffolo come allenatore in seconda e Filippo Cristante come collaboratore tecnico.

OMNISPORT | 03-04-2021 12:30