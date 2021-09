Donadoni: "Il Milan può puntare allo scudetto"

Roberto Donadoni è stato per una dozzina d’anni il faro del centrocampo del Milan. Poi, una volta appesi gli scarpini al chiodo, l’ex centrocampista rossonero, ha intrapreso la carriera di allenatore sedendosi su varie panchine italiane e non.

Donadoni ha quindi voce in capitolo, quando parla di serie A e soprattutto di Milan esattamente come ha fatto ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “In Italia certamente sì, può puntare allo scudetto. Vedo un gruppo di squadre molto forti che si equivalgono. Non vedo chi tra Milan, Juve, Inter, Lazio, Napoli e Roma possa staccare le altre. E se qualcuna può essere tecnicamente più competitiva, il Milan annulla il vantaggio grazie a una continuità di gestione: se le altre avranno bisogno di un periodo di adattamento, Pioli no. Stefano è bravissimo e ha un club organizzato che lo sostiene”.

Alla ripresa del campionato il Milan di Stefano Pioli affronterà il primo esame difficile della stagione: il calendario infatti propone Milan-Lazio, un match che dirà già parecchie cose sul futuro dei rossoneri.

OMNISPORT | 01-09-2021 09:46