Donadoni: "Milan e Inter le mie favorite. Non si può perdere Leao"

27-08-2022 10:50

La corsa scudetto è appena incominciata. Dopo il ko dell’Inter con la Lazio si attende la risposta del Milan, a San Siro contro il Bologna. Per Roberto Donadoni, le due milanesi sono le candidate principali alla conquista del tricolore: “Milan e Inter sono le mie favorite. Le altre a ruota. Il Napoli è partito molto bene, la Roma è da valutare ancora, la Juve ha fuori pezzi importanti”, ha detto in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Donadoni ha poi parlato di un giocatore che potrebbe lasciare i rossoneri entro la fine del mercato: “Leao ha un grande potenziale e a me pare pecchi di concretezza, non è determinato come dovrebbe e potrebbe. Però è uno dei giocatori a cui un allenatore non vorrebbe mai rinunciare”. Su De Ketelaere invece: “Necessita di un po’ di tempo, ma mi pare uno di quei giocatori votati alla squadra per cultura e mentalità”.

Infine, un commento sulle voci che lo vogliono presto sulla panchina del Monza: “Ho letto anche io ma siamo solo a inizio campionato”.