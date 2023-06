Donnarumma furioso, la polemica con il ct Mancini ha un colpevole

Il portiere, assieme ad Acerbi, era stato bacchettato dal ct per alcune frasi inopportune

18-06-2023 15:47

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Quando ha saputo della reazione in sala stampa di Mancini gli saranno rizzati i capelli radi che porta: Gigio Donnarumma aveva creato un piccolo caos nel post-partita della gara di semifinale di Nations League con la Spagna quando, assieme ad Acerbi, aveva espresso tutta la sua amarezza con una frase che sembrava una frecciata al ct: “Non ci divertiamo più come prima”. Parole che, riportate al selezionatore azzurro, avevano portato a una vera e propria bufera.

Mancini duro con Donnarumma e Acerbi

Che Mancini abbia carattere è cosa nota, dura la replica ieri da Einschede alla vigilia della gara con l’Olanda: “Non so se abbiano detto davvero queste parole: a me non le hanno dette, glielo chiederò. Però, al di là della stanchezza di fine stagione, se non si divertono loro è un problema. A me, appena arrivo in uno stadio così, su un campo così, viene voglia di giocare a pallone. Ti devi sempre divertire, se è così dovevano dirmelo prima…”.

Donnarumma fa dietrofront: parole strumentalizzate

Prima della finalina per il terzo posto contro l’Olanda Donnarumma si è presentato davanti alle telecamere di Sky e Rai per chiarire quanto accaduto: “Sono felice quando l’Italia vince, assolutamente. Purtroppo era palese, ma qualcuno ha voluto strumentalizzare le parole mie e quelle di Acerbi. Il mio discorso era incentrato sul ritrovare spensieratezza e divertimento nel giocare la palla, non è certo un problema essere qui o c’è un problema durante gli allenamenti. .Il messaggio mio e di Acerbi era di divertirci. Abbiamo uno staff intelligente e un allenatore intelligente. Non ci faremo condizionare da questa cosa qua”.

Donnarumma trova il colpevole dell’equivoco

Poi l’affondo: “L’hanno capito tutti tranne uno e questo ci ha dato molto fastidio, per fortuna il mister è intelligente e ci siamo fatti una risata su. Non ci facciamo destabilizzare da nulla, continuiamo a lavorare duro e i risultati arriveranno. Sono orgoglioso di far parte del futuro di questa Nazionale, l’importante è far capire ai giovani l’importanza di star qui, di questa maglia. Abbiamo giovani forti e bisogna star sereni, i risultati arriveranno sicuramente”