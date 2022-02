Donnarumma irrita ancora il Milan e manda un messaggio a Buffon

15-02-2022 16:34

Gianluigi Donnarumma in un’intervista al Telegraph è tornato a parlare del suo burrascoso trasferimento al Paris Saint Germain nella scorsa estate, dopo la fine della sua esperienza al Milan per il mancato rinnovo di contratto. Le sue dichiarazioni hanno di nuovo irritato i tifosi rossoneri, che si sono fatti sentire sui social.

Donnarumma: “Il Psg mi seguiva da tempo”

“Al PSG mi seguivano da molto tempo – ha spiegato il portiere campano -, mi avevano sempre fatto sentire importante. Sapevo che tutti qui avevano molta fiducia in me, quindi ho scelto il PSG perché è un ambiente incredibile”. Donnarumma non rimpiange affatto la sua scelta: “C’è una squadra straordinaria, con grandi ambizioni, quindi tutte queste cose hanno fatto sì che il PSG fosse parte del mio destino”.

Donnarumma: “Buffon è stato importante nella scelta”

L’ex estremo difensore del Milan ha indicato Gigi Buffon come uno dei fattori che l’hanno spinto a scegliere di vivere sotto la Torre Eiffel: “Anche quando si trovava ancora qui al PSG e io ero al Milan, Gigi mi parlava di questa squadra. Lo ha fatto sempre nel migliore dei modi. Mi spiegava la sua storia, di come era la città e tutto questo mi ha reso la scelta ancor più facile”.

Donnarumma: “Che pressione allenarsi con i migliori”

“Ora ho l’abitudine di allenarmi con Messi, Mbappé e Neymar e faccio del mio meglio per rendere il più difficile possibile il gol – ha continuato Donnarumma -. Chiaramente le persone hanno grandi aspettative su di noi. Ma diciamo che affrontiamo bene questa pressione, sappiamo che possiamo fare grandi cose, ma siamo sereni, lavoriamo bene e lavoriamo sodo insieme per arrivare il più lontano possibile e possibilmente vincere la Champions League”.

