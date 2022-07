Doppio Giroud, il Milan vince a Colonia

16-07-2022 21:20

Al RheinEnergieStadion di Colonia è Olivier Giroud a firmare la doppietta che regala al Milan il successo per 2-1 sui padroni di casa e relativa vittoria nella Telekom Cup. I gol dell’attaccante transalpino al 17’ e al 36’: nel primo, tacco di Rebic per il transalpino che supera Schwabe in uscita con uno scavetto, controlla e appoggia nella porta spalancata; nel secondo lo serve Brahim Diaz e Giroud controlla di destro e batte Schwabe col sinistro. All’86’ accorcia le distanze il Colonia con un colpo di testa di Hector che colpisce la traversa, rimpalla su un difensore rossonero e finisce in porta,