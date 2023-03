Dottor Costa: "Bastianini può farcela per l'Argentina"

Il fondatore della Clinica mobile ha parlato dell'infortunio subito dal riminese

25-03-2023 17:37

E’ sfortunatissimo il weekend d’esordio di Enea Bastianini in sella alla Ducati ufficiale: il pilota riminese è caduto dopo appena un giro in Portogallo, colpito da Luca Marini, e si è rotto una scapola.

Secondo il dottor Claudio Costa, fondatore della Clinica mobile, il centauro riminese potrebbe comunque recuperare in tempo per l’Argentina, sia che la frattura sia scomposta o meno. Per Costa il recupero può essere piuttosto rapido, e non è escluso un ritorno in pista già in occasione della tappa argentina in programma la prossima settimana, è il parere riportato da Sky.