Douglas Costa senza pace: escluso dalla Nazionale

Douglas Costa perde anche la Nazionale brasiliana. Anche se solo temporaneamente.

Questa la decisione del commissario tecnico Tite, che ha deciso di escluderlo dall'elenco dei convocati per le amichevoli contro Arabia Saudita (12 ottobre) e Argentina (16 ottobre). E, come ha dichiarato senza giri di parole in conferenza stampa, i fatti di Juventus-Sassuolo c'entrano eccome, infortunio rimediato contro il Valencia a parte.

"L'ho già detto altre volte e lo ribadisco ancora – sono state le sue parole -. Tutti quelli che sono rimasti fuori avranno le loro occasioni. Entrando più nello specifico, Douglas Costa non è stato convocato per due fattori. Il primo è l'infortunio subito in Champions League, l'altro l'episodio che si è verificato in campionato. Questo atto ha dimostrato mancanza di disciplina da parte sua".

"Con lui parleremo, perché è opportuno farlo. Ma non adesso. In questo momento l'unica priorità è la Nazionale, poi in un secondo momento discuteremo di ciò che è avvenuto", ha aggiunto il ct della Seleçao.

Sottoposto a esami strumentali nella giornata di venerdì, il brasiliano ha riportato "un forte trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra", a cui si è aggiunta "una distrazione agli adduttori della coscia destra", come ha fatto sapere la Juventus sul proprio sito internet.

"Domenica è successa una cosa che ha sorpreso tutti, anche Douglas che è un ragazzo tranquillo – aveva dichiarato Massimiliano Allegri prima di Valencia -. Ha chiesto scusa, pagherà con le quattro giornate di squalifica e avrà la possibilità di dimostrare che si è trattato di un caso isolato. Dispiace, perché non è stato un bell'esempio per tutti i bambini e per chi l'ha visto. Il primo a essere distrutto è stato lui. Diventa un mese e mezzo di sosta: noi abbiamo subito un danno a livello di squadra, lui ha subito uno shock perché è una cosa fuori dal suo comportamento che ha sempre mostrato sul campo. Di solito se gli passa accanto una mosca si scansa".

SPORTAL.IT | 22-09-2018 00:00