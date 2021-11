Dove si gioca la Coppa Davis 2021 e quando sono le partite

22-11-2021 17:30

Diciotto nazionali, novanta giocatori, tre città. In palio il trofeo più prestigioso del tennis, almeno per quel che riguarda le competizioni a squadre. Sono i numeri della Coppa Davis 2021, la grande kermesse in programma dal 25 novembre al 5 dicembre tra Torino, Madrid e Innsbruck. Pochi giorni dopo le Atp Finals, insomma, lo spettacolo del grande tennis continua. E Torino è pronta ad accogliere, dopo i campioni che hanno dato vita alle Finals, altri grandi protagonisti del panorama mondiale.

Coppa Davis 2021, dove si gioca?

Le diciotto squadre partecipanti sono state divise in sei gironi da tre, di cui due con base a Madrid, due con base a Torino e due a Innsbruck. La fase eliminatoria è in programma dal 25 al 28 novembre, a quella a eliminazione diretta (quarti, semifinali e finali) accedono le prime di ogni raggruppamento più le due migliori seconde. Un quarto di finale è in programma lunedì 29 novembre a Torino, un altro martedì 30 a Innsbruck, gli altri due mercoledì 1 e giovedì 2 dicembre a Madrid. Nella capitale spagnola sono in programma pure semifinali (3-4 dicembre) e finale (5 dicembre).

Coppa Davis 2021, gli impianti: Madrid

Tre gli impianti designati a ospitare gli incontri. I gironi A e B, due quarti di finale, le semifinali e la finale si giocheranno alla Madrid Arena (conosciuta anche come Telefonica Arena), palazzetto da 12.000 posti inaugurato nel 2002 che ha ospitato il Madrid Open tra il 2002 e il 2008 e i Sony Ericsson WTA Tour Championships nel 2006. Situato alla periferia occidentale della capitale spagnola, è raggiungibile attraverso due linee della metro: la 6 (stazione Alto de Extremadura) e la 10 (stazione Lago).

Il calendario delle partite di Coppa Davis a Madrid

25/11 ore 16.00 Canada-Svezia (girone B)

26/11 ore 16.00 Spagna-Ecuador (girone A)

27/11 ore 10.00 Svezia-Kazakistan (girone B)

27/11 ore 16.00 Russia-Ecuador (girone A)

28/11 ore 10.00 Canada-Kazakistan (girone B)

28/11 ore 16.00 Spagna-Russia (girone A)

01/12 ore 16.00 B1-2a class. (quarto di finale)

02/12 ore 16.00 A1-2a class. (quarto di finale)

03/12 ore 16.00 prima semifinale

04/12 ore 13.00 seconda semifinale

05/12 ore 16.00 finale

Coppa Davis 2021, gli impianti: Innsbruck

I gironi C e F e un quarto di finale si giocheranno alla Olympiahalle di Innsbruck, arena da 10.000 posti che ha già ospitato gare delle Olimpiadi Invernali del 1964 e del 1976, oltre che dei Mondiali di pallamano del 2005. Si trova nel cuore della cittadina austriaca, nel quartiere di Tivoli, ed è raggiungibile attraverso quattro linee autobus: J, T, M e 505.

Il calendario delle partite di Coppa Davis a Innsbruck

25/11 ore 16.00 Francia-Repubblica Ceca (girone C)

26/11 ore 16.00 Austria-Serbia (girone F)

27/11 ore 10.00 Francia-Gran Bretagna (girone C)

27/11 ore 16.00 Serbia-Germania (girone F)

28/11 ore 10.00 Gran Bretagna-Repubblica Ceca (girone C)

28/11 ore 16.00 Austria-Germania (girone F)

30/11 ore 16.00 C1-F1 (quarto di finale)

Coppa Davis 2021, gli impianti: Torino

Al Pala Alpitour di Torino, infine, sono in programma gli incontri dei gruppi D ed E, più un quarto di finale. Costruito nel 2005 per i Giochi Invernali di Torino, il palazzetto (che può contenere 18.000 posti) ha ospitato, tra le altre, la finale dei Mondiali di pallavolo del 2018 e le Atp Finals 2021. Sempre nello stesso impianto si giocheranno le Atp Finals fino al 2025. Si trova nel quartiere di Santa Rita, proprio di fronte allo stadio Olimpico Grande Torino, ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: metro + linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio), autobus linee 4, 10, 17, 63.

Il calendario delle partite di Coppa Davis a Torino

25/11 ore 16.00 Croazia-Australia (girone D)

26/11 ore 16.00 Italia-Usa (girone E)

27/11 ore 10.00 Australia-Ungheria (girone D)

27/11 ore 16.00 Italia-Colombia (girone E)

28/11 ore 10.00 Croazia-Ungheria (girone D)

28/11 ore 16.00 Usa-Colombia (girone E)

29/11 ore 16.00 D1-E1 (quarto di finale)

Coppa Davis 2021, il dettaglio delle partite dell’Italia

Il regolamento della Coppa Davis 2021 prevede che ogni sfida tra nazionali sia articolata su tre incontri, due singolari e un doppio. Nel primo dei due singolari si affrontano i numeri 2 di ogni nazionale, nel secondo i due numeri 1. A seguire il doppio. Il debutto degli azzurri è fissato alle 16.00 di venerdì 26 al Pala Alpitour contro gli Stati Uniti. Preso atto del doloroso forfait di Matteo Berrettini, capitan Filippo Volandri ha convocato cinque giocatori in grado comunque di ambire con legittime aspirazioni alla Final Four: Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. Il primo match con gli Stati Uniti (John Isner, Reilly Opelka, Taylor Fritz, Jack Sock e Rajeev Ramm i convocati da capitan Mardy Fish), con tutta probabilità, deciderà i destini del girone visto che la Colombia di Alejandro Falla, che annovera tra le proprie fila Daniel Galan, Nicolas Mejia, Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, dovrebbe rappresentare la cenerentola del raggruppamento. Gli azzurri affronteranno i sudamericani alle 16.00 di sabato 27 e, se le cose andranno per il verso giusto, dovrebbero essere attesi poi dal quarto di finale in programma sempre a Torino dalle 16.00 di lunedì 29 contro la vincente del gruppo D, che comprende Croazia, Australia e Ungheria. Possibile anche il passaggio del turno come una delle due migliori seconde classificate. In quel caso l’Italia affronterebbe a Madrid la vincente del gruppo B che comprende Canada, Kazakistan e Svezia (mercoledì 1 dicembre alle 16.00) o la vincente del gruppo A che comprende Spagna, Ecuador e Russia (giovedì 2 dicembre alle 16.00).

