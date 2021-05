Atalanta-Milan è una partita della 38a giornata del campionato di Serie A 2020-21: si gioca alle 20:45 del giorno 23-05-2021 allo stadio Gewiss Stadium. Arbitro dell’incontro è il signor Maurizio Mariani di Aprilia coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini e Daniele Bindoni. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2020/21 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 17 incontri concedendo 7 rigori; ha assegnato 61 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Attualmente in classifica l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è 2a con 78 punti mentre il Milan di Stefano Pioli è 3a con 76 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 23 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 90 gol e ne ha subiti 45. Il giocatore che ha segnato più gol è Luis Muriel con 22 reti. Invece il Milan ha ottenuto finora 23 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 72 gol e ne ha subiti 41. Il giocatore che ha segnato più gol è Zlatan Ibrahimovic con 15 reti.

Dove vedere Atalanta-Milan in tv o in streaming

Partita : Atalanta-Milan

: Atalanta-Milan Data : domenica 23 maggio 2021

: domenica 23 maggio 2021 Orario : 20:45

: 20:45 TV : Sky

: Sky Streaming : Sky Go, Now TV

: Sky Go, Now TV Luogo : Bergamo

: Bergamo Stadio : Gewiss Stadium

: Gewiss Stadium Arbitro: Maurizio Mariani

Atalanta-Milan è trasmessa in diretta da Sky, a partire dalle ore 20:45 del giorno 23-05-2021. Per vederla è necessario quindi sottoscrivere un abbonamento, che dà diritto di fruirla anche in modalità streaming su SkyGO. Per vedere i dettagli, i costi e le specifiche tecniche, meglio consultare il sito di Sky.

Quali sono i dispositivi che supportano Sky?

Sky è supportato da tutti i principali tv, smart-tv e dispositivi mobili (smartphone, tablet e pc abilitati) per vedere le partite in streaming con Sky Go. Questo servizio consente di associare 2 dispositivi con Sky Go e 4 con Sky Go Plus. Tuttavia è possibile utilizzare sempre solo un dispositivo alla volta.

Come vedere le partite del campionato di Serie A in tv

Anche per la stagione 2020-21, per vedere le partite serve sottoscrivere un abbonamento a DAZN e SKY.

I match del campionato di Serie A potranno essere visti in diretta televisiva e in streaming sui dispositivi fissi e mobili.

La formula è quella già nota: per ogni turno Sky trasmette 7 partite su 10, mentre le restanti 3 partite sono trasmesse dalla piattaforma Dazn. Più in particolare, tra le 7 gare a settimana trasmesse da Sky ci saranno: gli anticipi di sabato alle ore 15.00 e alle ore 18.00, due gare di domenica alle ore 15.00, una di domenica alle 18.00, il posticipo serale di domenica delle ore 20.45 e quello del lunedì allo stesso orario. Nel pacchetto di Dazn sono visibili: gli anticipi del sabato sera, il match delle 12.30 della domenica e una partita con calcio d'inizio alle 15.00 della domenica.

Ovviamente cambiamenti nel calendario di Serie A, e di conseguenza nei palinsesti di Sky e DAZN, sono previsti nei casi di turni infrasettimanali o di concomitanza tra partite di campionato e impegni internazionali delle squadre impegnate nelle coppe europee. Ricordiamo che Dazn è una piattaforma che consente di connettere fino a 6 dispositivi e di vedere le partite in streaming su 2 dispositivi contemporaneamente, purché collegati a Internet. La lista completa dei dispositivi è consultabile sul sito di Dazn. L'abbonamento a Sky consente invece di vedere le partite anche su supporto mobile.

Esistono poi su internet, come noto, tanti siti che possono permettere di vedere gratis le partite. Si tratta però in massima parte, di siti pirata che le autorità preposte oscurano in modo regolare. Fare l’abbonamento con uno dei due operatori titolari dei diritti è il modo più sicuro e legalmente corretto per vedere le immagini delle partite in diretta.

Se invece preferite una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la soluzione migliore è seguire la diretta live di Atalanta-Milan su Virgilio Sport.

Il link al live di Atalanta-Milan sarà inserito un'ora prima del match.

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan

ATALANTA: Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. All.: G. Gasperini.

MILAN: G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic. All.: S. Pioli.

Domande Frequenti

Quando si gioca Atalanta - Milan?

La gara tra Atalanta e Milan si giocherà domenica 23 maggio 2021 alle ore 20:45

La gara tra Atalanta e Milan si giocherà domenica 23 maggio 2021 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Atalanta - Milan?

L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani

L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani Chi è l'arbitro al VAR?

L'arbitro al VAR del match Atalanta - Milan sarà Gianluca Aureliano

L'arbitro al VAR del match Atalanta - Milan sarà Gianluca Aureliano Dove si gioca Atalanta - Milan?

La partita si gioca a Bergamo

La partita si gioca a Bergamo In che stadio si gioca Atalanta - Milan?

Stadio Gewiss Stadium

Stadio Gewiss Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre?

Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Luis Muriel con 22 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Zlatan Ibrahimovic con 15 gol

Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Luis Muriel con 22 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Zlatan Ibrahimovic con 15 gol Chi trasmette la partita Atalanta - Milan?

La partita tra Atalanta e Milan verrà trasmessa da Sky

Virgilio Sport - 23-05-2021 | 08:45