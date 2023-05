Dove vedere Bayer Leverkusen-Roma in diretta tv e streaming gratis, Europa League 2022/2023

La squadra di Mourinho a caccia della seconda finale europea consecutiva, dopo il trionfo in Conference. Dove vederla in tv e streaming

18-05-2023 10:48

La Roma va a caccia della seconda finale europea consecutiva. La squadra di José Mourinho prova a fare tesoro dell’1-0 conquistato all’andata grazie alla rete del giovane Edoardo Bove in un Olimpico ribollente di entusiasmo. Questa volta, ad ospitare la sfida alle “Aspirine” sarà il catino tedesco della BayArena.

La vincente di questo doppio confronto affronterà in finale alla Puskas Arena Park di Budapest la vincente dell’altra partita tra Siviglia e Juventus, che invece ripartono allo stadio Ramon Sanchez-Pizjan, dall’1-1 maturato nell’andata dell’Allianz Stadium.

Quando si gioca Bayer Leverkusen-Roma

Bayer Leverkusen-Roma si gioca oggi, giovedì 18 maggio, alle ore 21 alla BayArena di Leverkusen.

Partita: Bayer Leverkusen-Roma

Data: giovedì 18 maggio 2023

Orario: 21

Stadio: BayArena

TV: Rai 1, Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite), Sky Sport (canale 252 del satellite)

Streaming: DAZN, RaiPlay, Sky Go

Dove vedere in tv e streaming Bayer Leverkusen-Roma gratis

La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Rai 1, e su Sky, ai canali Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite), Sky Sport (canale 252 del satellite). Sarà visibile in streaming anche su DAZN, e su Sky Go attraverso la app. Altra opzione è NOW, il servizio streaming on demand di Sky.

I telecronisti su Rai 1 saranno Stefano Bizzotto e Daniele Adani. Su DAZN ci sarà la coppia composta da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, su Sky il duo Fabio Caressa-Giuseppe Bergomi.

L’arbitro della partita sarà lo sloveno Slavko Vincic, che avrà come assistenti Klancnic e Kovacic. Quarto uomo il bosniaco Peljto, al Var ci saranno Kajtazovic e Jug.

Abbonati qui a Dazn e guarda Beyer Leverkusen-Roma e tutta l’Europa League

Dove seguire la diretta testuale Bayer Leverkusen-Roma

Se invece preferisci seguire Bayer Leverkusen-Roma in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.

Informazioni utili su Bayer Leverkusen-Roma

Partita: Bayer Leverkusen-Roma

Data: giovedì 18 maggio 2023

Orario: 21

Stadio: BayArena

TV: Rai 1, Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite), Sky Sport (canale 252 del satellite)

Streaming: DAZN, RaiPlay, Sky Go

Abbonati qui a Dazn e guarda Beyer Leverkusen-Roma e tutta l’Europa League

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.