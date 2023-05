Roma, Mourinho allontana il futuro ma ci sono buone notizie per i tifosi

La Roma si prepara ad affrontare il Bayer Leverkusen nella semifinale di ritorno di Europa League: Mourinho ritrova Smalling, Dybala ed El Shaarawy ma non svela se saranno in campo dal primo minuto

17-05-2023 19:45

Una vantaggio da gestire e la voglia di provare a centrare una qualificazione storica. La Roma si prepara a scendere in campo per la semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen cercando di difendere l’1-0 conquistato nella gara d’andata grazie al gol di Bove. Non sarà un’impresa semplice sul campo della formazione tedesca ma la squadra di José Mourinho sia nella scorsa stagione (con la vittoria della Conference League che in questa) ha dimostrato di avere grande feeling con l’Europa.

Roma, Mourinho recupera anche Dybala e Smalling

La Roma prova a mettersi alle spalle l’emergenza, nella gara di ritorno contro il Bayer Leverkusen, il tecnico portoghese recupera Dybala, Smalling e El Shaarawy.

Dybala e Smalling titolari? La questione è quanto tempo possono giocare non per l’infortunio ma per il fatto che sono fermi da molto. Smalling non gioca da molto, anche Dybala è stato fuori a lungo. Dobbiamo pensare a quanti minuti possono giocare e nella gestione della gara dobbiamo provare a gestire al meglio. Wijnaldum ha già giocato 60 minuti buoni ed anche El Shaarawy è a disposizione.

Mourinho allontana il futuro e pensa solo alla Roma

Josè Mourinho sembra completamente concentrato sul presente con la Roma e sulla semifinale di ritorno con il Bayer Leverkusen. Nessun pensiero al passato, alle vecchie finali ma neanche al suo futuro da allenatore.

Non voglio pensare né alla finale né al mio futuro. Il focus in questo momento è solo sulla semifinale di domani. I ragazzi sono incredibili, stanno facendo una stagione dove stanno dando tutto. Ci sono stati dei momenti di difficoltà, questi ragazzi meritano tanto. Però nel calcio nessuno ti regala niente e quindi dobbiamo fare una partita straordinaria per arrivare in finale.

Mourinho, niente scaramanzia: Abbiamo il 50% di possibilità

José Mourinho sostiene di non essere scaramantico ma prova a nascondere dietro ai numeri, la voglia di non pensare troppo avanti alla finale o ad un’eventuale vittoria.

Non sono scaramantico ma non mi sento favorito. Quello che dico sempre è che quando si arriva in semifinale ci sono il 25% di possibilità di perdere e il 50% di possibilità di arrivare in finale. La partita di domani non so che direzione prenderà. Dobbiamo solo sapere che abbiamo tanto da giocare, è ancora lunghissima.

La Roma è anche l’unica squadra arrivata alle semifinali di Europa League avendo anche cominciato la manifestazione europea. Mentre le altre arrivano tutte dai gironi di Champions, un punto su cui lo Special One ha battuto anche in altre occasioni.