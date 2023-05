Bayer Leverkusen-Roma: convocati Smalling, Dybala ed El Shaarawy

Buone notizie per i giallorossi, anche se ancora non si sa se potranno giocare o dovranno andare in panchina

17-05-2023 17:43

Ci sono Smalling, Dybala ed El Shaarawy tra i convocati di José Mourinho per la semifinale di ritorno di Europa League in programma domani in Germania, contro il Bayer Leverkusen. I tre si sono allenati in gruppo nella seduta di rifinitura. Non è ancora chiaro se potranno giocare o andranno in panchina, ma intanto ci sono.

Dybala aveva già svolto metà seduta martedì ed era quello meno in dubbio per Leverkusen. Gli altri due solo oggi hanno lavorato con i compagni per la prima volta dopo l’infortunio. L’inglese si era fatto male in Europa League, rimediando una lesione muscolare del flessore della coscia sinistra nel ritorno contro il Feyenoord; per il Faraone stop di 3 settimane per una lesione al flessore.