Dove vedere Real Madrid-Manchester City in diretta tv e streaming gratis, Champions League 2022/2023

Oggi, 9 maggio, alle 21 al Santiago Bernabeu si gioca Real Madrid-Manchester City, valida per l'andata delle semifinali di Champions League.

09-05-2023 09:49

Attesa spasmodica per l’andata della semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Oggi, 9 maggio, al Santiago Bernabeu, è in programma una sfida di enorme fascino tra due corazzate allestite per vincere la Champions League.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti insegue la 18a finale di Champions League della propria storia, il Manchester City vuole tornarci per provare ad alzare, per la prima volta, la coppa dalle grandi orecchie al cielo. Lo scorso anno, il Real Madrid ha eliminato proprio il Manchester City in semifinale. Riflettori puntati, ovviamente, sul confronto tra Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, due dei più grandi allenatori nella storia. In campo, occhi su Karim Benzema, stella dei blancos, e Erling Haaland, giovane fuoriclasse dei Citizens.

Quando si gioca Real Madrid-Manchester City

Real Madrid-Manchester City si gioca oggi, 9 maggio, alle ore 21 allo stadio Bernabeu di Madrid. Il match sarà trasmesso da Sky Sport e da Canale 5, in chiaro. Per gli abbonati a Sky, basterà sintonizzarsi su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (canale 251).

Partita: Real Madrid-Manchester City



Data: martedì 9 maggio 2023

Orario: 21

TV: Sky Sport Uno, Sky 4k e Sky Sport 251, Canale 5

Streaming: Sky Go, NOW e Mediaset Infinity

Gratuitamente, lo streaming di Real Madrid-Manchester City sarà disponibile su Mediaset Infinity, raggiungibile tramite App e sito; basterà registrarsi e accedere, selezionando poi l’evento in diretta.

Dove vedere in tv e streaming Real Madrid-Manchester City

La gara verrà trasmessa da Sky. Ci si potrà collegare ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky 4k (canale 2013) e Sky Sport (canale 251). Il match sarà trasmesso anche in chiaro su Canale 5.

Per quanti, invece, volessero seguire la partita in streaming, Sky permette la visione dell’incontro Real Madrid-Manchester City a tutti gli abbonati aprendo l’app SkyGo, sia per smartphone sia per tablet o avvalendosi di una alternativa estremamente interessante, costituita da NOW.

A effettuare la telecronaca per Sky sarà Massimo Marianella col commento tecnico di Lorenzo Minotti. Su Mediaset, invece, telecronaca di Massimo Callegari con Roberto Cravero.

Il direttore di gara sarà Artur Dias. Il fischietto portoghese è considerato uno dei migliori arbitri a livello internazionale.

Dove seguire la diretta testuale Real Madrid-Manchester City



Se invece preferite seguire Real Madrid-Manchester City in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.

Informazioni utili su Real Madrid-Manchester City



