Dove vedere Roma-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming gratis, Europa League 2022/2023

La squadra di Mourinho a caccia della seconda finale europea consecutiva, dopo il trionfo in Conference. Dove vederla in tv e streaming

11-05-2023 10:41

La Roma va a caccia della seconda finale europea consecutiva in un Olimpico tutto esaurito. La squadra di José Mourinho prova a lasciarsi alle spalle il momento negativo in campionato, e questa sera alle 21 affronterà il Bayer Leverkusen nella partita valida per l’andata delle semifinali di Europa League.

Dybala dovrebbe scendere in campo dal 1′ in attacco, al fianco di Pellegrini dietro all’unica punta Abraham. E’ l’unica buona notizia per lo Special One, in piena emergenza a centrocampo e in difesa a causa dei tanti infortunati. Cristante verrà abbassato in difesa come soluzione d’emergenza, a centrocampo ci sarà Bove con Matic. Una Roma rattoppata, che potrà però contare sulla carica degli 60mila tifosi dell’Olimpico per superare l’ostacolo Bayer.

Quando si gioca Roma-Bayer Leverkusen

Roma-Bayer Leverkusen si gioca oggi, giovedì 11 maggio, alle ore 21 allo stadio Olimpico. La partita verrà trasmessa in diretta sia su DAZN sia su Sky (canale 203), e sarà visibile in chiaro su TV8.

Partita: Roma-Bayer Leverkusen

Dati: giovedì 11 maggio 2023

Orario: 21

TV: Sky, TV8

Streaming: DAZN, Now, Sky Go

Dove vedere in tv e streaming Roma-Bayer Leverkusen gratis

La partita verrà trasmessa in streaming da DAZN, e sarà disponibile anche su Sky Go e Now. TV8 trasmetterà in chiaro il match sul canale 8 del digitale terrestre.

La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia composta da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

L’arbitro della partita sarà l’inglese Michael Oliver, che avrà come assistenti Burt e Betts. Quarto uomo Pawson, al Var ci saranno Attwell e Kavanagh.

Dove seguire la diretta testuale Roma-Bayer Leverkusen

Se invece preferisci seguire Roma-Bayer Leverkusen in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.

Informazioni utili su Roma-Bayer Leverkusen

