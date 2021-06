Dramma Eriksen, il cardiologo: "Fortuna che era in campo"

“Fortuna che sia successo mentre Eriksen era in campo”. Roberto Vannicelli, cardiologo dello sport e medico della nazionale di pallavolo, al telefono con l’ANSA ha espresso il suo parere dopo quanto successo a Copenaghen.

Il centrocampista dell’Inter è crollato in campo per un malore, una scena fin troppo familiare: “Ho ripensato subito a Morosini, mi è sembrato di rivedere la stessa scena. Ma è stato fatto tutto il necessario, per quello che ho visto io. Il soccorso è stato immediato, il protocollo è stato rispettato e ora mi sembra di poter dire che il peggio è passato”.

