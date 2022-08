Dries Mertens è a un passo dal Galatasaray

05-08-2022 15:56

Il futuro di Dries Mertens sta per essere deciso. L’attaccante belga, che ha terminato quest’estate il suo rapporto con il Napoli dove nove lunghi anni, è ora a un passo dal trasferimento al Galatasaray. Il club turco ha fatto un’offerta importante al giocatore, che sembra intenzionato ad accettare.

Come riportato da Sky Sport, il Galatasaray ha proposto un ingaggio da quattro milioni all’anno più bonus con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League. Nell’offerta ci sarebbero anche casa, autista e 30 voli per Napoli e Bruxelles. Mertens sta per dire di sì.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE