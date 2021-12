Ducati, Bagnaia: "Miller gran compagno, rispetto Quartararo"

24-12-2021 18:42

Ai microfoni di Motorsport.com, Bagnaia ha ribadito come la battaglia con Quartararo per il titolo piloti MotoGp sia stata positiva: “Penso che il nostro sport stia cambiando, perché anni fa non era così. Penso che stiamo vivendo una grande pagina della MotoGP, perché il rispetto è sempre la cosa principale. Più che mai, credo che il rispetto sia l’aspetto più importante”.

Nel box Ducati, per Bagnaia il clima è al top: “Penso che abbiamo creato qualcosa di grande nel box, perché l’atmosfera è sempre molto tranquilla. Collaboriamo molto e questo sicuramente ci aiuta nel nostro lavoro, perché a volte lui ha provato delle gomme diverse, io ho testato altre cose e, alla fine della sessione, commentavamo quello che facevamo”.

Infine, la chiusura su Miller: “Penso che Jack sia un grande compagno di squadra, perché questo era già il terzo anno che passavamo insieme. Ci conosciamo dal 2011 e abbiamo un buon rapporto. Siamo due piloti intelligenti e penso che questo sia il miglior modo possibile per fare un buon lavoro”.

