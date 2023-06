Ducati, Bagnaia: "Weekend migliore della mia vita"

Il campione del mondo in carica: "Sono molto contento perché è stato un lavoro enorme e ora passiamo al Sachsenring".

11-06-2023 15:20

Il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia ha vinto anche la gara al Mugello, dopo aver conquistato nel weekend sia la pole che la sprint. Il pilota della Ducati ha così allungato sugli avversari in classifica, approfittando soprattutto di una domenica difficile per Bezzecchi: 131 punti per il torinese, che mette 21 lunghezze tra sé e l’altro azzurro. Terzo Jorge Martin con 107, secondo nella gara di oggi.

Può esultare quindi Pecco Bagnaia, che festeggia una sorta di Treble al Mugello (considerando appunto anche la pole e la sprint), scomodando l’impresa realizzata dal Manchester City ieri dopo la conquista della Champions League, del campionato e della FA Cup.

Queste le parole di Bagnaia al termine della gara ai microfoni di Sky Sport: “Sono davvero felicissimo, il weekend perfetto. Non mi aspettavo una gara così perché mi aspettavo più costanza dalla posteriore media e invece negli ultimi giri si è distrutta. Sono molto contento perché è stato un lavoro enorme e ora passiamo al Sachsenring. Ora però godiamoci questo momento perché è uno dei weekend migliori della mia vita”.