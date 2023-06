Ducati, Dall'Igna ufficializza il ritorno di Bastianini al Mugello

Il direttore generale: "Vogliamo provare a vincere i mondiali piloti e costruttori di Motogp".

04-06-2023 21:27

La Ducati ufficiale cerca riscatto nella prossima gara della MotoGP, anche perché si correrà al Mugello. Nell’ultima uscita in Francia Bagnaia non ha ottenuto punti la domenica, mentre Bastianini è stato costretto nuovamente al forfait per l’infortunio che lo perseguita da inizio stagione. Adesso però è arrivata la notizia tanto attesa: il pilota di Rimini è pronto per tornare.

Il direttore generale di Ducati corse Luigi Dall’Igna, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Toscana, ha ufficializzato il ritorno in pista di Enea Bastianini: “Bastianini tornerà a correre al Mugello, per noi è sicuramente un’ottima notizia. Tutta la squadra sentirà la pressione di correre al Mugello, ma noi ce la metteremo tutta per soddisfare il pubblico che qui è sempre spettacolare ed è sempre un piacere stare insieme a loro”.

Sugli obiettivi della Ducati, Dall’Igna non ha dubbi: “Vogliamo provare a vincere i mondiali piloti e costruttori di Motogp e Superbike come abbiamo fatto l’anno scorso e vorremmo aggiungere anche quello in Supersport. Sarà tutto molto difficile perché i nostri avversari sono molto forti, ma noi ce la metteremo tutta. Solo a fine campionato vedremo chi ci sarà riuscito”.