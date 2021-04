Ducati, Jack Miller operato all'avambraccio

Jack Miller si è sottoposto nella serata di martedì a un intervento chirurgico per risolvere la sindrome compartimentale all’avambraccio destro che lo ha frenato nei primi due Gran Premi della stagione in Qatar.

L’intervento, effettuato a Barcellona, è riuscito: dopo 24 ore di riposto, il centauro della Ducati si metterà subito al lavoroper scendere in pista già nel prossimo appuntamento di Portimão per il Gran Premio del Portogallo, in programma dal 16 al 18 aprile.

“L’operazione è stata breve ed è andata molto bene. Non vedo l’ora di iniziare la riabilitazione: mancano 10 giorni al prossimo Gran Premio a Portimão e, se le fasi del recupero procederanno normalmente, potrò tornare in pista già in Portogallo anche se non sarò ancora al 100% della mia forma fisica. Voglio ringraziare il Dottor Mir e tutto il suo staff dell’Ospedale Dexeus per la loro disponibilità e per le loro cure”, così Miller.

OMNISPORT | 07-04-2021 09:52