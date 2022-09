07-09-2022 15:56

È una giornata speciale per i tifosi del Napoli, non solo perché la squadra di Luciano Spalletti fa il suo debutto in Champions League contro una grande d’Europa come il Liverpool.

Due grandi ex in città

In città, infatti, sono tornati due giocatori che hanno scritto la storia del club nell’era del presidente De Laurentiis: Ezequiel Lavezzi e Dries Mertens.

L’argentino fa parte della nuova squadra di commentatori di Amazon, piattaforma che detiene i diritti della Champions League: stasera dunque sarà presente al Maradona per assistere alla partita con i Reds e fornire le sue opinioni sul gioco della squadra di Spalletti.

Il ritorno di Lavezzi a Napoli

“Lavezzi e Mertens a Napoli. Non chiedetemi come sto”, il commento di Rossella. “Il Pocho Lavezzi a bordocampo, Ciro Mertens sugli spalti. Siamo tutti lì, spalla a spalla per una notte magica”, commenta Raffo, anche se la presenza di Mertens al Maradona al momento non è confermata. “Il Pocho ha fatto grandi partite in Champions, giusto che a commentare il ritorno del Napoli in questa competizione sia lui”, aggiunge Giu. “Col Pocho a bordocampo sento che giocheremo con uno in più. Bravi quelli di Amazon a puntare su di lui”, commenta Betty.

Mertens e la nostalgia di Napoli

Dries Mertens, invece, è tornato a Napoli con tutta la famiglia per la sua prima visita da quando s’è trasferito a Istanbul per giocare con il Galatasaray. “Goodmorning”, scrive l’attaccante belga a corredo di una foto che lo vede di spalle, con in braccio il figlio Ciro, sul balcone della sua casa affacciata sul Golfo. Un’immagine che ha mandato in visibilio i tifosi del Napoli. “Bentornato a casa”, lo accoglie Marcello. Gli fa eco Patrizia: “Giusto sia tornato, sentivano nostalgia di casa”. “Per noi napoletani e uno di famiglia e lo sara per sempre”, aggiunge Miki.

“Io non me lo dimentico di quando dicevate che lui era solo un ruffiano per ingraziarsi i napoletani. Vi ha messo a posto ancora una volta. Dries Mertens uno di noi”, scrive Francesco. “È riuscito a stare 20 giorni lontano da Napoli stava soffocando… Ciruzzo è troppo bello”, aggiunge Genny.