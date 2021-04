Duello Inter-Juve per il 2000 appena arrivato in serie A

A causa dell’andamento altalenante della Juventus, i bianconeri e l’Inter hanno duellato per poco per lo scudetto. Tuttavia potrebbero presto battagliare sul mercato per una delle rivelazioni del campionato di Serie A. A raccontarlo è Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, che su Twitter ha dato la notizia del forte interesse dei due club per un classe 2000 messosi in evidenza in questa stagione con la maglia della Sampdoria.

Due big su Damsgaard

“Inter e Juventus hanno chiesto informazioni su Mikkel Damsgaard (nato nel 2000). I loro scout hanno seguito il centrocampista danese nelle sue ultime partite. Anche due club inglesi hanno mostrato interesse presso la Sampdoria, che non ha però intenzione di vendere Damsgaard prima del 2022”.

Il giovane danese ha collezionato finora 28 presenze in serie A, di cui 15 da titolare, mettendo insieme 2 gol e 4 assist. Più che per i numeri, Damsgaard ha impressionato per la personalità mostrata in campo e per una certa duttilità – esterno di fascia, domenica contro il Napoli ha giocato da centrocampista centrale – ma è soprattutto per l’abilità nel dribbling, qualità nella quale eccelle, che il suo nome è finito sui taccuini delle due big italiane.

I tifosi sperano nel colpo

Damsgaard piace anche ai tifosi interisti e bianconeri, almeno a giudicare dai primi giudizi formulati sui social dopo la notizia lanciata da Schira. “È un ottimo nome”, commenta il nerazzurro Giuliano.

Per Militico, invece, arrivare al danese non sarà facile: “Gli scout per fare decentemente il loro lavoro avrebbero dovuto notarlo prima che arrivasse alla Samp. Adesso grazie che lo hanno notato…”.

Per GoatMichael, juventino, quella per Damsgaard sarà una corsa in solitaria per la Juventus: “Capisco che bisogna citarli se no poverini si preoccupano, ma con quali soldi l’Inter prenderebbe Damsgaard?”. Immediata la replica dell’interista WeHard: “D’accordo con te – dice ironicamente il tifoso nerazzurro -, del resto la Juve ha solo 100 milioni di stipendi tagliati e rimandati in 2 bilanci consecutivi, 4 mensilità arretrate ed un bilancio da paura”.

SPORTEVAI | 13-04-2021 11:12