Dunga e sua moglie feriti in un incidente: auto accartocciata, l'ex ct del Brasile e capitano della Fiorentina miracolato

Grande paura per l'ex ct del Brasile vittima di un gravissimo ed impressionante incidente stradale avvenuto il 13 luglio: le sue condizioni e quello che sappiamo

I timori iniziali, appreso dello spaventoso incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti Dunga e sua moglie, si sono rivelati eccessivi rispetto alla reale portata delle ferite riscontrate dopo il sinistro su cui stanno ancora indagando gli agenti della polizia della PRF.

Da quanto riportano i siti brasiliani, per l’ex ct e campione della Fiorentina non vi sarebbero stati gravi impatti fisici né per lui, né per la compagna che viaggiava con lui.

Incidente spaventoso per Dunga

Capitano del quinto Mondiale, ex allenatore della nazionale brasiliana e simbolo della Viola, Dunga ha riportato delle ferite lievi a causa di un incidente sulla propria auto lungo l’autostrada, nel Paraná; l’ex giocatore oggi allenatore e sua moglie erano sulla BR-116, a Campina Grande do Sul, regione metropolitana di Curitiba, quando la loro auto, per ragioni da accertare, si è ribaltata.

Secondo quel che riporta O Globo, che ha seguito nell’immediato la vicenda, l’incidente è avvenuto intorno alle 12:30 del 13 luglio, al chilometro 39 dell’autostrada: Dunga è rimasto sempre cosciente e gli sarebbero state riscontrate ferite lievi, all’ospedale Angelina Caron dove è stato medicato e visitato insieme alla moglie, la quale non ha riportato ferite gravi.

Le testimonianze d’affetto dei tifosi

La notizia ha subito avuto grande risonanza mediatica sia in Brasile, sia all’estero per via della celebrità di Dunga scaturita dalla sua encomiabile carriera calcistica e dai suoi trascorsi anche in Italia, dove è diventato una bandiera della Fiorentina.

L’ex calciatore ha militato a lungo nel club viola, diventandone capitano. Nel suo curriculum calcistico anche il Pisa, squadra nella quale giocò nella stagione 1987-88 collezionando 23 partite e segnando 2 gol in Serie A. Nella Fiorentina ha giocato invece dal 1988 al 1992 mettendo insieme 122 presenze e 8 reti. Prima di trasferirsi in Germania, ha indossato anche la maglia del Pescara.

Immediata la testimonianza di affetto e solidarietà, infatti, dai tifosi viola e non solo che hanno seguito la vicenda e lo stato di salute dell’ex calciatore e della compagna. I coniugi, stando a quanto riferiscono i media sudamericani sono in un buono stato di salute, posto lo spavento.

La dinamica dell’incidente

La macchina sulla quale viaggiavano si è ribaltata in circostanze da accertare, distruggendosi letteralmente dalle immagini sui social pubblicate e che mostrano una condizione davvero allarmante: Dunga e sua moglie, da quel che si legge, non avrebbero però riportato danni se non escoriazioni e qualche risentimento legato all’impatto che ha distrutto l’auto su cui viaggiavano.

Durante il servizio, gli agenti hanno eseguito un test dell’etilometro sull’ex ct brasiliano e sua moglie, ma il risultato è stato negativo. Ad oggi non si sono aggiunte informazioni relative a ulteriori problemi che, per loro fortuna, sarebbero stati scongiurati da esami strumentali e indispensabili approfondimenti medici.