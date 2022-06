Dybala - Inter: la trattativa continua. I nerazzurri chiedono pazienza

25-06-2022 08:39

Dopo che l’affare Lukaku è stato praticamente portato a termine, il mercato nerazzurro si sta concentrando sull’altro atteso colpo di mercato: Paulo Dybala. La trattativa sembrerebbe in stallo ma in realtà, anche se con qualche intoppo, sta andando avanti.

Dybala – Inter: un nuovo contatto tra le parti

C’è stato così, nelle ultime ore un nuovo contatto tra le parti interessate. Non un incontro a voce ma una telefonata tra l’entourage del giocatore argentino ormai ex Juventus e la dirigenza nerazzurra. L’Inter ha ribadito a Dybala la volontà di portare l’argentino in maglia nerazzurra. Allo stesso tempo però ha chiesto pazienza alla Joya: prima, infatti, si deve sbloccare la situazione in uscita.

Affare Dybala: quali sono i tempi dell’Inter

L’Inter ha così chiesto al giocatore di aspettare: ma quanto? Non più di una decina di giorni. Il tempo sarebbe infatti necessario per valutare e rispondere a eventuali offerte a Dzeko e Correa e per risolvere la buonuscita di Sanchez. Scaduto questo termine non si hanno certezze ma vige comunque un moderato ottimismo nonostante l’ultimo incontro con l’agente risalga all’8 giugno.

Inter – Dybala: quale è a oggi l’offerta

L’offerta nerazzurra è ferma a una offerta di 6 milioni legate alle presenze minime che devono raggiungere almeno il 50% delle gare stagionali. Sull’accordo economico manca così ancora una intesa massima ma su quella si può lavorare. Occhio solo alle altre con il Milan che sta studiando la situazione e il Siviglia che ha preso contatti. L’Inter proprio per questo ha voluto ribadire al giocatore e al suo staff l’interesse che c’è nei suoi confronti.

