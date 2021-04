Dybala o Ronaldo? Ecco chi buttano giù dalla torre i tifosi 

“Liberati di Cristiano Ronaldo, sta bloccando la crescita di squadra e società”. Questo il consiglio che Massimiliano Allegri avrebbe rivolto ad Andrea Agnelli secondo quanto riportato oggi da Repubblica.

Mondo Juve diviso tra Ronaldo e Dybala

Il giudizio sull’impatto del portoghese sul mondo bianconero non è facile da esprimere, nei tre anni di CR7 la Juve ha continuato a vincere, ma sempre meno, e non s’è minimamente avvicinata alla Champions League, il traguardo per cui Ronaldo era stato ingaggiato. Inoltre, l’arrivo di Ronaldo ha irrimediabilmente messo in ombra Paulo Dybala, stella juventina fino a quel momento, e aggravato la situazione di bilancio del club.

Riguardo al futuro le certezze sembrano poche: l’unica, per ragioni economiche e tecniche, pare essere la necessità di dire addio proprio a uno tra Ronaldo e Dybala. Alcuni tifosi bianconeri bocciano tale ipotesi, altri vi si sono rassegnati e iniziano a schierarsi in due fronti: quelli che vorrebbero tenere Ronaldo e quelli che invece preferirebbero lasciarlo andare per trattenere Dybala.

I tifosi si schierano

“La cosa da fare è far partire Ronaldo e portare Kean al suo posto. E rinnovare Dybala ovviamente (di cui però serve la collaborazione, non può chiedere 13-15 milioni)”, scrive Riccardo, che vota per l’argentino.

“Dybala è più utile alla squadra di Ronaldo”, aggiunge Sefa. Giuseppe conta i titoli dell’era Ronaldo: “Con lui abbiamo vinto meno di quando non c’era! Molto meglio la Juve con Mandzukic, Dybala e Higuain, con loro due finali Champions”. Anche Federico vorrebbe tenere l’argentino: “Ormai sappiamo bene come ragione questa società, mi dispiace troppo perdere Dybala, per me è un fuoriclasse”.

LP, invece, si schiera con CR7: “Ronaldo serve perché segna da tutte le posizioni. Mi dispiace per te ma non puoi paragonarlo a Dybala”. E anche Season vota per il portoghese: “Ronaldo lo tengo perché con la sua voglia determinazione voglia di vincere e migliorarsi sempre può essere un esempio e stimolo per i giovani. A malincuore scambierei o venderei Dybala”.

SPORTEVAI | 14-04-2021 11:15