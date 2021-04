Juve, spunta un retroscena su Massimiliano Allegri

Da mesi si alternano voci che vorrebbero un ritorno in Serie A di Massimiliano Allegri magari proprio sulla panchina della sua ex squadra, la Juventus. Una cena, come confermato dallo stesso Pirlo, con Andrea Agnelli c’è stata ma si sarebbe trattato solo di un incontro privato e d’amicizia.

Intanto oggi “La Repubblica” ha svelato un interessante retroscena sul toscano. Poco prima di lasciare il club bianconero il tecnico suggerì ad Andrea Agnelli e a tutta la dirigenza juventina di dire addio e salutare Cristiano Ronaldo.

Un consiglio, non richiesto, che venne infatti ignorato visto che ad oggi il numero 7 veste ancora la maglia bianconera anche se non è detto che continui a farlo. Il portoghese ha un contratto in scadenza nel 2022, con un costo, di circa 90 milioni di euro tra ingaggio e ammortamento.

A fine stagione, secondo le ultime news, ci dovrebbe essere un incontro tra Juventus e calciatore che se dovesse lasciare Torino direbbe addio ad alcune agevolazioni fiscali che un paese come l’Italia offre.

Su tutte la norma contenuta nella Legge di Stabilità 2017 che consente alle persone straniere che trasferiscono la loro residenza di beneficiare di un’imposta sostitutiva forfettaria annuale pari a 100 mila euro per tutti i redditi percepiti all’estero.

La Juve è quindi in una situazione di stallo e chissà cosa sarebbe successo se avesse ascoltato il consiglio di Allegri: “Liberati di Ronaldo – disse, secondo Repubblica – sta bloccando la crescita di squadra e società”.

OMNISPORT | 13-04-2021 19:32