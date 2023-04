Dybala racconta: “Mourinho ti entra dentro”

Il giocatore della Roma parla del rapporto con il suo allenatore: “Prima di approdare in giallorosso, lo sentii due volte”

C’è un rapporto profondo tra Paulo Dybala e José Mourinho. Ed è la stessa Joya a raccontarlo nel format esclusivo di Dazn, ‘Heroes’, di cui Tuttosport ha anticipato alcuni stralci: “Ha un’immagine e un potere importante per tutto quello che rappresenta nel mondo del calcio. Prima di arrivare alla Roma ci siamo sentiti due volte: mi ha chiamato quando stavo ancora a Torino. Lui è molto bravo quando parla e quando vuole ‘entrare dentro qualcuno’. Ho sentito con lui un feeling speciale, è difficile nel mondo del calcio trovare qualcuno che ti dica le cose in faccia in modo sincero. Con lui ho un rapporto diretto e sincero, ci confrontiamo tanto. Vogliamo il meglio per la gente, lui ha fatto la storia del calcio, è molto sincero, è bravo a preparare le partite. Quasi tutte le cose che ti dice, poi in campo succedono. Capisce il calcio molto bene, lo testimonia il fatto che ha vinto quasi in tutte le squadre che ha allenato”.