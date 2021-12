E' la Juventus di Federico Bernardeschi: i numeri dell'eroe inatteso

22-12-2021 10:23

La Juventus continua la sua rimonta sotto il segno di Federico Bernardeschi: l’eroe più inatteso sta trascinando i bianconeri, portandoli fuori dal loro periodo più complicato e a soli quattro punti dall’agognata zona Champions.

Juventus, la rinascita di Federico Bernardeschi

Reduce da una stagione da dimenticare agli ordini di Andrea Pirlo, con cui ha avuto più di una tensione, penalizzato per non avere mai trovato un ruolo preciso in carriera, il centrocampista carrarese è rinato prima di tutto in Nazionale, dove ha trovato la fiducia di Mancini ed ha giocato quattro partite del trionfale Europeo, poi ha avuto sempre più spazio in bianconero, giocando titolare le ultime cinque partite di campionato. Una rinascita che è arrivata al culmine martedì sera, con la rete che ha spezzato il digiuno dopo 513 giorni.

Juve, l’impatto di Bernardeschi: i numeri

Nel mese di dicembre Federico Bernardeschi è stato il giocatore della rosa di Allegri che ha partecipato a più reti della squadra, considerando campionato e coppe: quattro gol, grazie a una rete e tre assist.

Ancora più evidente l’incidenza offensiva dell’ex giocatore della Fiorentina, nettamente il più pericoloso della squadra: nel mese di dicembre è stato infatti il bianconero ad effettuare più tiri (18), e a creare più occasioni per i compagni (10), sempre considerando campionato e coppe.

Bernardeschi ha ritrovato il gol: la curiosa statistica

Ha dovuto attendere ben 513 giorni prima di poter esultare nuovamente. Contro il Cagliari, Federico Bernardeschi ha ritrovato la via della rete in Serie A che gli mancava da circa un anno e mezzo. Un’ulteriore iniezione di fiducia per un giocatore che è passato da esubero a uomo chiave nello scacchiere di Max Allegri. C’è un’altra curiosità statistica molto interessante legata a Federico Bernardeschi: i bianconeri hanno vinto sette delle otto partite di Serie A in cui ha è finito nel tabellino dei marcatori (un pareggio). E pensare che, prima di questo momento magico, la sua permanenza alla Juventus sembrava una forzatura.

Allegri su Bernardeschi: “Può fare ancora meglio”

“Dall’inizio della stagione ha fatto la miglior partita, ma questo non deve far sì che lui si debba ora sedere – le parole di Allegri -. Lui ha qualità per poter fare meglio, però dipende tutto da dove vuole arrivare lui. Per arrivare e mantenersi a certi livelli ci vuole un equilibrio mentale. Ora c’è la sosta, ma poi ogni tre giorni giochiamo e quindi ogni volta che giochiamo una partita, la partita va messa da parte”.

“La normalità è vincere le partite alla Juventus, non farne una bene e due male. Per far questo bisogna raggiungere un equilibrio. Vale per Bernardeschi – e sono contento per quello che ha fatto questa sera – ma per tutti. Perchè altrimenti rimaniamo una squadra incompiuta e questo non va bene”.

Rinnovo Bernardeschi, le indiscrezioni

Visto l’incredibile rendimento in campo (tanti tifosi si stanno ricredendo e ora lo osannano), si parla di rinnovo di contratto per Federico Bernardeschi. L’ex stella della Fiorentina è in scadenza a fine giugno ma, a questo punto, un prolungamento dell’accordo pare certo. Il classe 1994 non ha mai nascosto la sua volontà di continuare l’avventura in bianconero e, complici le ottime prestazioni che sta fornendo, la fumata bianca pare vicina. Si parla di un incontro, a breve, tra l’agente Federico Pastorello e i vertici del club bianconero per arrivare ad un accordo. Si vocifera di un nuovo contratto biennale con opzione per la terza stagione. La Juventus non vuole perdere il nuovo Federico Bernardeschi, colonna di Max Allegri.

Rinascita Bernardeschi – I numeri di dicembre 2021

* 1 – Il gol messo a segno in campionato

* 3 – Gli assist realizzati tra campionato e coppe

* 18 – I tiri effettuati verso la porta, più di tutti i bianconeri

* 10 – Le occasioni create per i compagni, più di tutti i bianconeri

* 5 – La striscia di partite consecutive sempre titolare (4 vittorie, 1 pareggio)

OMNISPORT