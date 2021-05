E' ufficiale: Maignan nuovo portiere del Milan

La porta del Milan ha un nuovo custode. Ufficiale l’approdo in rossonero di Mike Maignan, estremo difensore acquistato dal Lille che raccoglierà i guantoni di Gianluigi Donnarumma: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore francese Mike Maignan dal LOSC Lille a partire dal 1° luglio 2021. Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026 e vestirà la maglia numero 16″.

All’indomani delle parole di commiato spese da Paolo Maldini nei confronti di Donnarumma, in scadenza e che proseguirà altrove la sua carriera, il Milan annuncia l’acquisto di Maignan. Al transalpino, il compito di sostituire e non far rimpiangere Gigio.

Accordo quinquennale e pali affidati al neo campione di Francia, capace di aggiudicarsi uno storico titolo col Lille e in procinto di prendere parte agli Europei con la Francia di Didier Deschamps.

Un torneo che lo vedrà già investito dei galloni di nuovo portiere rossonero, un appuntamento – Euro 2020 – che farà da antipasto all’avventura in Serie A di Maignan.

OMNISPORT | 27-05-2021 16:25