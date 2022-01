Ea Sports Player of the Month: Vlahovic giocatore del mese di dicembre

08-01-2022 15:27

E’ Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, il vincitore del premio Ea Sports Player of The Month di dicembre. La sua card Player of The Month è da ora disponibile nella modalità Ultimate Team di Fifa 22. La consegna di trofeo e card avverranno lunedì 17 gennaio allo stadio Franchi di Firenze, alle 20.45, prima della partita contro il Genoa.

A comunicare la scelta è stata la Lega calcio. La classifica è scaturita dalle rivelazioni statistiche di Stats Perform, con l’aiuto dei dati di tracking provenienti da Netco Sports. Sono state considerate le giornate dalle 15a alla 19a di Serie A per redarre la graduatoria finale. Vlahovic ha avuto questi punteggi: indice di Efficienza tecnica 94,8 per cento; Efficienza fisica 94,2 per cento, con picchi del 98 per cento nelle azioni ad altissima accelerazione; K-Movement (capacità di smarcarsi) 95,4 per cento; Aggressività offensiva 95 per cento; capacità di saltare l’uomo 75 per cento, ha prodotto più di 26 sprint a partita, percorrendo quasi 11 chilometri di cui il 22 per cento ad altissima intensità. Vlahovic interessa molto alla Juventus.

