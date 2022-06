EFootball festeggia la vittoria della Roma in conference League

Konami festeggia la vittoria della Roma, club partner, in conference League con una campagna dedicata e premi esclusivi.

La vittoria della Roma ha regalato gioia a tutti i tifosi giallorossi, che con Mou hanno riportato a casa un trofeo internazionale che mancava da troppo tempo. I festeggiamenti sono continuati anche nel rettangolo di gioco virtuale. Konami infatti, ha ideato una specifica campagna, volta ad esaltare il successo deli giallorossi, che ricordiamo essere uno dei club di serie A con partnership esclusiva Konami. Il publisher ha scelto twitter per le congratulazioni ufficiali con una foto con soli italiani: Pellegrini, El Sharaawy, Mancini, Cristante e Pellegrini. Ecco il tweet ufficiale:

“Congratulations again to our partner club OfficialASRoma on securing an incredible European title! To celebrate, #eFootball will be running a campaign starting 2nd June. Celebrate the Giallorossi’s achievement by adding Roma’s top players to your Dream Team soon”