Egonu-Antropova in semifinale di Coppa Italia: anche Novara alla Final Four, attesa per Conegliano

Scandicci supera Bergamo, Milano regola Chieri mentre la squadra di Bernardi regola Busto Arsizio con una grande prestazione di Tolok: la Prosecco Doc Imoco ospita Vallefoglia.

Sarà ancora sfida diretta tra Paola Egonu ed Ekaterina Antropova in Coppa Italia. Sia Paoletta sia Kate hanno ottenuto il visto per la Final Four del torneo tricolore, in programma dall’8 al 9 febbraio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, presso Bologna. Tutto come previsto nei tre quarti in gara secca in programma domenica, con successi delle tre formazioni impegnate in casa: Milano e Scandicci, appunto, oltre a Novara. Lunedì il match tra le campionesse di tutto di Conegliano e Vallefoglia completa il quadro: per la vincente ci sarebbe la sfida contro la Igor Gorgonzola di Bernardi.

Coppa Italia, Egonu show contro Chieri

Nessun problema per Milano, che piega in tre set Chieri giocando finalmente in scioltezza e chiudendo senza troppi affanni: 25-21, 25-20 e 25-21 i parziali. Applausi per Egonu, MVP del match con 16 punti: 13 per Daalderop, 10 per Kurtagic. “Contenta della prestazione della squadra e della vittoria per 3-0, abbiamo preparato bene la partita e lavorato al meglio per essere pronte a questo appuntamento importante”, la soddisfazione di Alessia Orro. “Mi sento sempre meglio fisicamente e partita dopo partita sto riuscendo a esprimere un buon gioco”.

Antropova devastante anche in Scandicci-Bergamo

Ci sono voluti quattro set, invece, a Scandicci per avere ragione di Bergamo. Vittoria arpionata dalle toscane grazie all’ennesima prestazione monstre di Antropova, a referto con 26 punti. Per le toscane solo un piccolo blackout nel terzo set dopo il dominio nei primi due (25-15, 25-16, 23-25, 25-16). “C’eravamo prefissati di andare a Bologna e ci andiamo con una buona prova”, la soddisfazione di coach Gaspari. “Tre set buoni da parte nostra, soprattutto il quarto dopo un momento di debacle, quindi brave le ragazze e adesso un po’ di riposo perché se lo meritano“.

Volley, Novara in Final Four: Tolok piega Busto

Missione compiuta anche per Novara, che riscatta il ko subito in campionato piegando 3-0 Busto Arsizio dopo un match comunque equilibrato: 28-26, 25-18 e 25-19 i parziali. Grande prova di Tolok (21 punti), anche se l’MVP è Ishikawa con 12. A parlare però a fine match è Alsmeier, autrice di 9 punti: “Siamo orgogliose del successo e di aver ottenuto la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, un obiettivo importante. Credo che abbia fatto la differenza la nostra capacità di rimanere concentrate e attente rispetto al piano partita che avevamo preparato”.