Egonu, Antropova e Ishikawa a caccia della Final Four di Coppa Italia: Conegliano posticipa contro Vallefoglia

In programma i quarti della competizione tricolore: Milano, Scandicci, Novara e le Pantere giocano in casa la sfida secca, semifinali e finali l'8-9 febbraio a Casalecchio.

Niente campionato nell’ultimo fine settimana del volley femminile. Si gioca per la Coppa Italia, coi quarti di finale in programma tra le giornate di domenica 29 (tre partite) e lunedì 30 dicembre (il posticipo tra Conegliano e Vallefoglia). In campo il meglio della Serie A1 al termine del girone d’andata, con le prime otto in classifica inserite in un tabellone di stampo tennistico: prima contro ottava, seconda contro settima e così via. Si gioca in gara secca sul campo delle migliori classificate: chi vince accede alla Final Four, in programma all’Unipol Arena di Casalecchio, presso Bologna, tra l’8 e il 9 febbraio.

Volley femminile, Coppa Italia: il programma dei quarti

Questo il quadro completo dei quarti di finale, con date, orari e dirette tv:

Savino Del Bene Scandicci-Bergamo (29/12 ore 16 – VBTV)

Numia Vero Volley Milano-Reale Mutua Fenera Chieri (29/12 ore 17 – VBTV)

Igor Gorgonzola Novara-Eurotek UYBA Busto Arsizio (29/12 ore 18 – VBTV)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (30/12 ore 19 – VBTV)

Coppa Italia: Egonu insegue il riscatto, Antropova conferme

Nella parte alta del tabellone sono sistemate Scandicci e Milano. Ad aprire le danze sono proprio le toscane, seconde in A1 alle spalle della lanciatissima Conegliano, che ricevono Bergamo. “Abbiamo visto le difficoltà che abbiamo incontrato contro Cuneo e Firenze, per questo dovremo mantener l’attenzione alta sin dall’inizio della gara e portare a casa il successo”, il monito di Linda Nwakalor, punto di forza della Savino Del Bene. Egonu e compagne invece sfidano Chieri, altra mina vagante. “Vogliamo valorizzare i progressi compiuti durante il Mondiale per Club – spiega il coach milanese Stefano Lavarini – prestando particolare attenzione alle qualità del nostro avversario: la velocità di gioco e l’eccellente organizzazione nella fase di break”.

Quarti: Novara riceve Busto, per De Gennaro e Gabi c’è Vallefoglia

Novara-Busto Arsizio e Conegliano-Vallefoglia sono le due sfide della parte bassa del tabellone. Per la squadra di Bernardi è un test importante, come sottolinea Sara Bonifacio: “Ci troviamo di fronte al primo ‘dentro o fuori’ stagionale in gara secca e siamo consapevoli, anche alla luce di quanto sta mettendo in campo Busto Arsizio, di quanto sarà complicato. Servirà una partita di alto livello, pochi errori e tanta concretezza”. Lunedì in campo le campionesse di tutto di Conegliano. Così Khalia Lanier: “Siamo stanchi e felici dopo il grande successo al Mondiale per Club, ma il calendario ci ha chiamato subito all’opera e già con Talmassons in campionato abbiamo dato prova di carattere nonostante le energie ridotte”.