Egonu non si nasconde: "Pronte per un grande traguardo"

L’emozione di essere stata scelta dal Cio, su indicazione del Coni, tra i vessilliferi della bandiera olimpica durante la Cerimonia d’Apertura ha permesso a Paola Egonu di lenire almeno parzialmente la delusione della mancata partecipazione alla cerimonia stessa da alfiere dell’Italia.

Tuttavia per l’opposto di Conegliano e della Nazionale italiana ha parlato a poche ore dal debutto delle ragazzi di Mazzanti, previsto per la notte italiana di domenica contro la Russia.

Intervistata dal sito della Federvolley, Egonu, reduce da una stagione perfetta con Conegliano (vittoria dello scudetto e della Champons League), non ha nascosto gli obiettivi della squadra: “Ho la sensazione che tutte noi siamo maturate molto. Siamo qui con un obiettivo chiaro in testa, abbiamo lavorato e ci siamo messe a disposizione l’una dell’altra ed è molto bello lavorare così perché lo si fa più facilmente. Non vediamo l’ora che inizi tutto. Ora possiamo solo divertirci”.

“La Cerimonia? È una cosa che succede una volta nella vita quindi me la godrò al 100%” ha aggiunto.



OMNISPORT | 23-07-2021 10:17