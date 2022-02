'El Bati' Larrivey al Cosenza: ufficiale il ritorno in Italia

03-02-2022 17:46

Tra il 2007 e il 2012 ha collezionato 16 goal e 3 assist in 102 presenze tra Serie A e Coppa Italia con la maglia del Cagliari. In Sardegna non ha lasciato il segno e ora, all’alba dei 38 anni da compiere il prossimo agosto, ci riprova. Joaquin Larrivey torna in Italia.

L’attaccante argentino ha firmato con il Cosenza un contratto fino al termine della stagione, con rinnovo automatico in caso di salvezza. A comunicarlo è stato proprio il club calabrese attraverso una nota ufficiale:

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Joaquín Oscar Larrivey. L’attaccante, nato a Buenos Aires (Argentina) il 20 agosto 1984, si trasferisce in riva al Crati con la formula del trasferimento a titolo definitivo. Scadenza del contratto fissata il 30 giugno 2022, con rinnovo automatico in caso di salvezza. Adesso “El Bati”, che ha scelta la maglia numero 32, è a tutti gli effetti un nuovo attaccante dei Lupi!”.

‘El Bati, soprannome che deriva dalla capigliatura che ricordava quella di Gabriel Batistuta, è reduce dall’esperienza con la maglia dell’Universidad de Chile, con cui totalizzato ben 39 goal e 7 assist in 69 presenze. Dopo la fine dell’avventura in Cile, Larrivey ha deciso di tornare in Italia e accettare la proposta del Cosenza.

Arrivato dall’Huracan, club in cui è cresciuto e ha esordito tra i profesionisti, dopo l’esperienza poco felcie al Cagliari ha continuato la sua carriera in giro per il mondo, tra la Spagna (Rayo Vallecano e Celta Vigo), il Messico (Atlante), gli Emirati Arabi Uniti (Baniyas), il Giappone (JEF United Chiba), il Paraguay (Cerro Porteno) e il Cile (Universidad de Chile), senza dimenticare l’Argentina, la sua patria, dove ha vestito anche le maglie di Velez Sarsfield e Colon.

A 37 anni la decisione di rimettersi in gioco e di riscattare la prima avventura italiana. ‘El Bati’ Larrivey riparte da Cosenza e vuole dimostrare a suon di goal di poter essere ancora decisivo.

