EL e Conference: le squadre da temere per Roma, Lazio e Fiorentina

26-08-2022 11:55

Dopo i sorteggi di Champions League, oggi andranno in scena quelli di Europa League (alle ore 13) e quelli della Conference League (alle 14:30), che interessano l’Italia dopo il passaggio del turno della Fiorentina ieri sera, dopo lo 0-0 col Twente (2-1 per i viola all’andata). La Roma e la Lazio invece saranno protagoniste dell’EL, trofeo vinto da una squadra della Serie A l’ultima volta nel 1999 dal Parma.

Le possibili avversarie di Roma, Lazio e Fiorentina

La Roma e la Lazio, grazie ai risultati ottenuti negli ultimi anni in Europa, vengono premiati dal ranking Uefa e sono stati selezionati in prima fascia del torneo. Le altre teste di serie sono: Manchester United, Arsenal, Braga, Stella Rossa, Dinamo Kiev e Olympiacos. Queste le squadre che le romane possono affrontare:

Seconda fascia: PSV, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Qarabag, Malmo, Ludogorets, Feyenoord

Terza fascia: Union Berlino, Bodo/Glimt, Midtjylland, Friburgo, Fenerbahce, Real Betis, Sheriff, Ferencvaros.

Quarta fascia: Saint-Gilloise, Sturm Graz, AEK Larnaca, Trabzonspor, Omonia, HJK, Nantes, Zurigo.

Per quanto riguarda la Conference League, la Fiorentina è stata inserita in seconda fascia, alla luce dell’assenza dalle competizioni continentali negli ultimi anni. Queste le avversarie che possono incontrare i ragazzi di Italiano:

Prima fascia: Villarreal, Basilea, Slavia Praga, AZ, Gent, Istanbul Basaksehir, Partizan, West Ham.

Terza fascia: Zalgiris, Austria Vienna, Heart, Shamrock Rovers, Anderlecht, Sivasspor, Nizza, Vaduz.

Quarta fascia: Dnipro, Slovacko, Lech Poznan, Silkeborg, Djurgardens, Ballkani, Pyunik, RFS.

Roma, Lazio e Fiorentina: le squadra da temere

La Roma e la Lazio dovranno ovviamente fare attenzione alle squadre della seconda fascia. Il Real Sociedad è una squadra attrezzata e le spagnole arrivano sempre in fondo in Europa negli ultimi anni, spesso vincendo. Occhi puntati sugli olandesi del Psv e del Feyenoord, quest’ultima avversaria dei giallorossi in finale di Conference lo scorso anno, che giocano molto bene a pallone. Da non sottovalutare anche i francesi del Monaco e del Rennes.

La Fiorentina invece deve avere paura solo delle squadre in prima fascia, su tutte West Ham e Villarreal, con gli spagnoli che nel 2021 hanno vinto l’Europa League e che lo scorso anno hanno giocato la semifinale di Champions League. Ovviamente, per tutte le italiane, non andranno sottovalutate le squadre che giocano in stadi caldi (di tifo) o in luoghi climaticamente ostili, ne sa qualcosa la Roma col Bodo/Glimt.