Elia Viviani: "Pronti a regalare grandi emozioni"

L’oro nell’Omnium a Rio 2016 Elia Viviani a margine della Settimana Ciclistica Italiana 2021 in Sardegna carica il gruppo azzurro in vista di Tokyo: “La Nazionale strada-pista che parte per Tokyo è qua per un ultimo blocco di lavoro prima della partenza. Sentiamo il pubblico vicino, finalmente, dopo un anno e mezzo difficile per tutti”.

“Siamo in procinto di partire per Tokyo. Tutti gli italiani tiferanno per noi e siamo pronti a darle loro forti emozioni al di là dello schermo”.

OMNISPORT | 16-07-2021 19:14