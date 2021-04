Empoli: con due successi promozione al sicuro

E’ stato fin qui un campionato davvero esaltante per i toscani che fino ad ora hanno disputato un torneo di altissimo livello meritandosi la vetta della classifica.

Per la promozione diretta manca poco, ma è necessario compiere l’ultimo piccolo grande passo. L’Empoli di Dionisi è pronto al conto alla rovescia per il ritorno in serie A già a partire dal recupero di domani contro il Chievo Verona.

La squadra toscana non perde da ben 27 partite e potrebbero bastarle 6 punti per andare in A: già il 1° maggio potrebbero festeggiare il ritorno nella massima serie. Per farlo deve battere domani il Chievo nel recupero e vincere in casa dell’Ascoli il 1° maggio. A quel punto ci sarebbero almeno 9 punti dalla Salernitana terza con tre partite ancora da giocare, ma sarebbe praticamente fatta perché l’Empoli, che affronterà la Salernitana all’Arechi alla penultima, all’andata ha vinto 5-0 e dunque ha un vantaggio incolmabile negli scontri diretti.

Promozione che diventerebbe aritmetica in caso di vittoria su Chievo e ad Ascoli della capolista e mancato successo della Salernitana sabato in casa col Monza.

