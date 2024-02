Empoli-Fiorentina, moviola: Pairetto scontenta tutti, ecco perché

La prova dell’arbitro al Castellani analizzata ai raggi X, il fischietto di Nichelino ha ammonito cinque giocatori ed ha concesso un rigore ai locali

19-02-2024 05:30

Severità e durezza (anche verbale) coi calciatori sono tra le caratteristiche di Luca Pairetto, scelto da Rocchi per il derby Empoli-Fiorentina, gara di seconda fascia alta vista la rivalità tra i due club. Il figlio d’arte è stato considerato la persona giusta dal designatore per la sua fermezza e la sua affidabilità ma come se l’è cavata ieri al Castellani?

Clicca qui per vedere gli highlights di Empoli-Fiorentina

I precedenti di Pairetto con Empoli e Fiorentina

Erano otto i precedenti con i viola: tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Quest’anno la Fiorentina lo aveva già incrociato due volte: nella vittoria per 3-2 contro l’Atalanta e nel pareggio per 2-2 contro l’Udinese. L’ultimo KO è stato contro il Bologna in casa (1-2) la scorsa stagione. L’Empoli in Serie A con lui non aveva mai vinto: due pareggi e quattro sconfitte. Quattordici in tutto i precedenti con gli azzurri, con 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte

Pairetto ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Mokhtar, con Di Marco IV uomo, La Penna al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro ha ammonito 5 giocatori: Gyasi (E), Luperto (E), Biraghi (F), Zurkowski (E), Beltran (F)

Empoli-Fiorentina, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. A far discutere è stata soprattutto la gestione dei falli e dei cartellini: empolesi furiosi dopo il primo tempo mentre a lamentarsi nella ripresa sono stati i viola. Al 2’ subito un giallo per Gyasi, che frana addosso a Biraghi: punizione per i viola e check del VAR per un possibile rosso, che non viene assegnato. L’ex Spezia era diffidato, salterà il match col Sassuolo. 55’ palla in profondità di Zurkowski per Cancellieri che una volta in area viene atterrato da Faraoni. Non ha dubbi Pairetto che indica il dischetto. Niang segna il gol del definitivo 1-1 di Empoli-Fiorentina.