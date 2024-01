Empoli-Monza, moviola: L’arbitro stava per rovinare la festa a Zurkowski

La prova di Giua al Castellani analizzata ai raggi X, il fischietto di Olbia ha ammonito 4 giocatori, un solo empolese: primo ko dei brianzoli con lui

22-01-2024 07:42

Si sta confermando sempre più affidabile l’arbitro Giua, scelto da Rocchi per Empoli-Monza. Reduce da una buona prova in Genoa-Torino, il fischietto sardo è pignolo anche troppo sul regolamento, poco propenso al dialogo e dal cartellino facile ma anche con grande personalità. Vediamo come se l’è cavata ieri al Castellani.

I precedenti di Giua con Empoli e Monza

L’ultimo incrocio di Giua con gli azzurri risaliva al febbraio del 2023, un pari con lo Spezia. In totale erano quattro i precedenti tra il fischietto di Olbia e l’Empoli, il bilancio per gli azzurri era di una vittoria e tre pareggi. Erano sei i precedenti brianzoli con Giua: il Monza non aveva mai perso prima. Tre vittorie (anche in A con la Salernitana lo scorso anno per 3-0 in casa) e 3 pareggi (uno a domicilio con l’Empoli nella B 2020-21)

Giua ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, con Manganiello IV uomo, Irrati al Var e Piccinini all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Bereszynski (E), Caldirola, Mota, Marì (M).

Empoli-Monza, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 75’ l’arbitro Giua consulta il Var dopo il terzo gol dell’Empoli di Zurkowski per un possibile fuorigioco. Dopo qualche secondo il check termina e il direttore di gara convalida la rete. Alla fine sufficiente la prova dell’arbitro sardo in Empoli-Monza.