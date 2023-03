Empoli, Zanetti: "L'arbitro non ha mantenuto le promesse"

Il tecnico dell'Empoli: "Il nostro obiettivo è quello di salvarci, anche all’ultima giornata e di un solo punto".

04-03-2023 21:01

In conferenza stampa, al termine del match contro il Monza, Zanetti ha analizzato il match perso a Dazn: ”Il primo tempo secondo me è stato equilibrato, il secondo invece dominato da noi. Poco bravi nei dettagli. Nel primo tempo non siamo abbastanza bravi a capire dove posizionarci. Arbitraggio? Ci sono state alcune perdite di tempo che l’arbitro ha promesso di recuperare ma che poi non ha fatto, solo questo”.

Sulla classifica, Zanetti ha aggiunto: “Da quando abbiamo messo la testa nei piani medi mi avete chiesto dei nostri obiettivi. Ma il nostro obiettivo è quello di salvarci, anche all’ultima giornata e di un solo punto. Non voglio mettere pressioni ai miei giocatori. Siamo qui avendo in campo tanti giovani. Ho a che fare con ragazzi intelligenti umili e gia ”grandi” nonostante l’età”.