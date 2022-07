Erede di Scamacca cercasi: summit positivo tra Sassuolo e Pisa per Lucca

26-07-2022 23:38

Il Sassuolo si avvicina a Lorenzo Lucca, primo obiettivo per provare a far dimenticare alla tifoseria neroverde l’addio di Gianluca Scamacca in direzione Premier League.

Secondo quanto riportato riportato da Sportitalia, il club neroverde ha incontrato il Pisa e il blitz è stato positivo. Le parti sarebbero infatti vicine a un’intesa sul centravanti classe 2000, esploso nel corso della scorsa stagione con i nerazzurri in Serie B.

Protagonista di uno straordinario avvio di stagione nella serie cadettta, Lucca ha poi perso il feeling con il gol per diversi mesi. Tuttavia, il Sassuolo ha visto nel gigante – è alto 2 metri – nato a Moncalieri del potenziale da esplorare.

Sull’attaccante c’è anche l’interesse del Bologna, in cerca di un cambio da far crescere all’ombra del titolare indiscusso Marko Arnautovic.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE