Eredità Berlusconi, i figli firmano l’accettazione: da decidere il futuro del Monza

Si conclude il procedimento relativo all’eredità di Silvio Berlusconi, con i figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi che hanno firmato l’accettazione: resta da decidere il futuro del Monza

11-09-2023 21:11

Si conclude il lungo procedimento legato all’eredità di Silvio Berlusconi. La comunicazione è arrivata direttamente dalla famiglia e in particolare dai figli dell’ex imprenditore e politico italiano. L’ultimo atto è stata la firma dell’accettazione dell’eredità annunciata con un comunicato congiunto che fa chiarezza anche sul futuro.

Eredità Berlusconi: i figli firmano l’accettazione

Sono passati tre mesi dal 12 giugno, il giorno in cui è scomparso Silvio Berlusconi, uno degli uomini più influenti nella recente storia italiana. E dopo le lacrime e il cordoglio è stato il momento di stabilire anche il futuro del patrimonio lasciato in eredità dall’ex presidente del Milan. Tante settimane di lavoro che ora hanno raggiunto il punto finale come annunciato in un comunicato rilasciato dagli eredi.

Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi rendono noto di aver accettato l’eredità di loro padre, interpretandone le ultime volontà in totale armonia per onorarne la memoria con profonda gratitudine, ispirandosi alla sua immensa generosità.

A Marina e Pier Silvio il controllo di Fininvest

A seguito della firma di accettazione sono Marina e Pier Silvio ad assumere congiuntamente il controllo indiretto di Fininvest con con l’obiettivo di “assicurarne con chiarezza la stabilità e la continuità gestionale”. Nel patrimonio lasciato da Berlusconi ai figli e calcolabile intorno ai 5 miliardi ci sono società quotate, investimenti immobiliari, titoli, opere d’arte e liquidità.

Nell’accordo sottoscritto dai cinque fratelli Berlusconi anche un patto che prevede l’impegnò a non vendere le quote per 5 anni in virtù del quale nessuno modificherà le quote possedute nelle proprie holding e conseguentemente in Fininvest.

Monza: quale futuro per il club brianzolo

Nonostante l’accordo e la conseguente firma metta fine ad una vicenda durata due mesi resta ancora da chiarire il futuro del Monza. Al momento il club che milita in serie A resta all’interno della famiglia con Adriano Galliani che continuerà ad averne la gestione e con l’appoggio di Fininvest. Ma molti fonti in ambito finanziario continuano a suggerire che il Monza possa diventare uno degli asset da mettere in vendita nel prossimo futuro. Non si tratta però di un’operazione che verrà risolta nel giro di breve tempo.